କୋଲକାତା: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍)। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଶନିବାର (୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ) ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଶା ପଟାନୀ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ।

ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କୋଲକାତାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବାରୁ ଏହି ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

Special Bulletin 3

Thunderstorm activity over the districts of West Bengal during 20th to 22nd March 2025. pic.twitter.com/SrfWq5JkWM