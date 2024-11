ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମରେ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ଦଳ କେ.କେ.ଆର. ୨୪.୭୫ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା | ଏହା ପରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଥିଲେ ମିଚେଲ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ପାଇଁ ମେଗା ନିଲାମି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି | ଏଥର କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି | ଏମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଇରଫାନ୍ ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୫ ନିଲାମିକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ସହ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି କିଏ ହେବ ତାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି | ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଇରଫାନ୍ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।

Mitchell Starc’s auction record is in danger. @RishabhPant17 is ready to break it!