ମୁମ୍ବାଇ: ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ‌ରେ ଖେଳାଯାଉଛି। କିୱି ଦଳ ଏହି ସିରିଜରେ ୨-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ବିପ୍‌ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ୮ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପୁଣେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ ୧୧୩ ରନ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲା।

ଟସ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୧୫ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶ ଦୀପ ଡିଭନ୍ କନୱେଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରି ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମ୍ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ୪୪ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେ ଲାଥାମ୍‌ଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ୨୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଲାଥାମ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରି ରଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରାଇଥିଲେ। ସେ ୫ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ତିନି ଇନିଂସରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ରଚିନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

Ravindra Jadeja removes Will Young & Tom Blundell in the same over

ରାଚିନ୍‌ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ୟଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ସହ ୮୭ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ଅଷ୍ଟମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ।

A round of applause for Ravindra Jadeja!



He scalps his 1⃣4⃣th FIFER in Test cricket



Well done!



