ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ମାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ, କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଭେଟେରାନ ବୋଲର ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି, ପୁନର୍ବାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀତୀଶ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ ନ କରି ନୀତୀଶ କ୍ରିଜରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।

Stumps has been called on Day Three, with play to resume at 10am tomorrow.



Nitish Kumar Reddy was the story of the day, making his maiden Test ton: https://t.co/LSqCHmFFaf pic.twitter.com/O7rNqkGXCw — cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2024

ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ନୀତୀଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ନୀତୀଶଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଏହି ଶତକ ଇନିଂସ ସ୍ମରଣୀୟ। କାରଣ ଏହି ଇନିଂସ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ​​ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ରନ୍‌ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

History at the MCG! 🏏 Nitish Kumar Reddy (21) smashes a maiden Test 💯, becoming the 1st Indian to score a century in Australia at No. 8. His record-breaking knock of 105* alongside Sundar's resilience has given 🇮🇳 hope in the 4th Test! #AUSvsIND#NitishReddy#MCG#BGT2025 pic.twitter.com/DNVnMCLCFq — Dhiraj Jha (@imjhadhiraj) December 28, 2024

ଋଷଭ ପନ୍ତ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିବା ପରେ ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେତେବେଳେ ୧୯୧ ରନ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଦଳ ଏକ ସହଭାଗୀତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା।

PUSPA IN BOX-OFFICE 🤝 NKR IN AUSTRALIA.



- Both are ruling...!!!!! pic.twitter.com/9poYVHMPlk — Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2024

ନୀତୀଶ ପ୍ରଥମେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଡେଜା ୧୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

The last 20 minutes felt like a lifetime.



For Nitish Kumar Reddy, his father and entire India. pic.twitter.com/QaQiSTbXcM — Johns (@JohnyBravo183) December 28, 2024

ଏହା ପରେ ନୀତୀଶ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଇନିଂସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୀତୀଶ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନୀତୀଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

Nitish Kumar Reddy hits his maiden Test century and receives a standing ovation from the MCG crowd ❤️ #AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/Vbqq5C26gz — cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2024

ପଚାଶ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀତୀଶ ବୁଝିବିଚାରି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ନୀତୀଶଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଏହି ଇନିଂସ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବିଶେଷ, କାରଣ ନୀତୀଶ ଚାପରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନେଇ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନୀତୀଶଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ୧୨୭ ରନ୍ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

The emotions of Nitish Kumar Reddy's father at the MCG. 🥹❤️ pic.twitter.com/rDSmIJ0w3J — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 28, 2024

ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୯ ୱିକେଟରେ ୩୫୮ ରନ୍ କରିଛି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳଠାରୁ ୧୧୬ ରନ୍ ପଛୁଆ ରହିଛି। ନୀତୀଶ ଅପରାଜିତ ଭାବେ କ୍ରିଜରେ ୧୦୫ ରନ୍ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

