ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ରବିବାର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କାମ କେବଳ ଖେଳିବା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିତିକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ କିମ୍ବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସରକାର ନିଜ ସ୍ତରରେ କରୁଛନ୍ତି।’
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦଳ ୨୧ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର ଅନେକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ, ଉଭୟ ଦଳ କେବଳ ଆଇସିସି ଏବଂ ଏସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକାଠି ଖେଳିବେ।