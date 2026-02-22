ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇର କାର୍ତ୍ତିକ କର୍କେରା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ୧୧ତମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନ୍‌ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୨ ଘଣ୍ଟା ୧୩ ମିନିଟ୍‌ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ରେ ୪୨.୨ କିଲୋମିଟର୍‌ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିଆନ୍‌ ଥୋନାକଲ୍‌ ଗୋପୀ ୨ ଘଣ୍ଟା ୧୩ ମିନିଟ୍‌ ୧୨ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ରେ ଏହି ଦୂରତ୍ବ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ୩ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୨୦୨୪ର ଏସୀୟ ମାରାଥନ୍‌ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ମାନ୍‌ ସିଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

 ଗୋପୀ ଓ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ସମୟ ସୀମା ୨ ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍‌ ୪ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ମାବେନ୍‌ ଠାକୋର୍‌ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨ ଘଣ୍ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍‌ ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ରେ ଏହି ଦୂରତ୍ବ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ସେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ସମୟସୀମା ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୧ ମିନିଟ୍‌ ୫୨ ସେକେଣ୍ଡ୍‌ ରଖାଯାଇଛି।

