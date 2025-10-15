ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବେଶ୍‌ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ୨-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ହସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହସର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍‌ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କାରଣ ସେଦିନ ଥିଲା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବେ ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡିଓରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ ଏବଂ ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଘେରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ବ୍ୟାକ୍‌ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍‌ରେ "ବାର ବାର୍ ୟେ ଦିନ ଆୟେ...ବାର ବାର୍ ୟେ ଦିନ ଆୟେ" ଗୀତ ବାଜୁଛି। ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଡାଲ୍‌-ଚାୱଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି! ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ଭିଡିଓରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମି, "ତୁମେ ତୁମର ଜନ୍ମଦିନରେ ଡାଲ-ଚାୱଲ ଖାଉଛ!" 

ହେଡେନ୍ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଅଧା କାମ ହେଡେନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଧା କାମ ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ କରିଥିଲେ। 