ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି (୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪) ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସିଏଟ କ୍ରିକେଟ୍ ରେଟିଙ୍ଗ ଆୱାର୍ଡସ ୨୦୨୩-୨୪ରେ 'ମେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର' ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ 'ହିଟମ୍ୟାନ୍'ଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଦଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାରୋହରେ 'ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର' ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ 'ମେନ୍ସ ଓଡିଆଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର', ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ 'ଓଡିଆଇ ବୋଲର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର', ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ 'ମେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର', ଆର.ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ 'ମେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର' ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।

