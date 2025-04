ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ପୁଣିଥରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୋନି ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚେନ୍ନାଇର ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇବା ମାହିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର।



ଚେନ୍ନାଇକୁ ପାଞ୍ଚଥର ଆଇପିଏଲର ଟାଇଟଲ ଜିତାଇଥିବା ଏମଏସ ଧୋନି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟକାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଆଘାତ। ଋତୁରାଜ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।

🚨 OFFICIAL STATEMENT 🚨



Ruturaj Gaikwad ruled out of the season due to a hairline fracture of the elbow.



MS DHONI TO LEAD. 🦁



GET WELL SOON, RUTU ! ✨ 💛#WhistlePodu #Yellove🦁💛 pic.twitter.com/U0NsVhKlny