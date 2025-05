ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସିଜନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପାଇଁ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ।

ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏସକେ ୧୦ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦଳ ଆଇପିଏଲ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଖେଳି ପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଏମଏସ ଧୋନି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସିଜନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖାଇ ପାରି ନଥିଲେ।

ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଏକ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ୮୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଡେଭନ୍ କନୱେ (୫୨) ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍ (୫୭)ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ସିଏସକେ ୨୩୦ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଗୁଜରାଟକୁ ୧୪୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା।

