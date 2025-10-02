ଅହମ୍ମଦାବାଦ : ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ- ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମାତ୍ର ୧୬୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଓ୍ବିକେଟ ନ ହରାଇ ୨୩ ରନ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବୁମରା ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଓପନର ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଏବଂ ଜୋହାନ୍ ଲିନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ବୁମରାହ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ୫୦ ୱିକେଟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୫୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ (୧୪୯ ୱିକେଟ୍) ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୯୪ ୱିକେଟ୍) ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଉଭୟ ସ୍ପିନର ଥିବାବେଳେ ବୁମରା ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହିସାବରେ ଏହି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି।