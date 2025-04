ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ମୁଶିର ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପହାର। କିଙ୍ଗ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଖସିରେ ଗଦଗଦ ହେଲେ ମୁଶିର। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଶିର ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ସହ ନିଜର ଅନୁଭବ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପାଇ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

KING KOHLI, AN EMOTION..!!!! ❤️



- Musheer Khan said "Maine to Ro Diya Virat Kohli bhaiya ke samne" when King Kohli gave his bat to him. 🥹



