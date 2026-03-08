ଅହମଦାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାତି ୭ଟାରୁ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର କ୍ରିକେଟ୍ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଆଉଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଅହମଦାବାଦର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନଅ ୱିକେଟରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୯/୮ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପିଛା କରୁଥିବା କିୱିମାନେ ୧୨.୫ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୨୫୩/୭ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ପିଛା କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୨୪୬/୭ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। ଏହିପରି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ ରନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଫାଇନାଲରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଯିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେ ବିଜେତା ହେବ।