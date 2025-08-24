ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାରାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୫କୋଟି ହେବ। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ଲକ୍ଷ ।
୨୦୨୨-୨୩ରେ, ତାଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବାର୍ଷିକ ୩କୋଟି ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ପୂଜାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, କମେଣ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ।
୩୭ବର୍ଷୀୟ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୦୩ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୫ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୧୦୩ ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୭୧୯୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ୨୦୬ ରନ ଥିଲା। ପୂଜାରା ଟେଷ୍ଟରେ ୧୯ ଶତକ, ୩୫ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ୩ ଦ୍ୱିଶତକ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜାରା ଦିନିକିଆରେ କେବଳ ୫୧ ରନ କରିଥିଲେ।
ପୂଜାରା ୨୦୧୮-୧୯ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଆଡିଲେଡ୍, ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସିଡନୀରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୦-୨୧ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ, ସେ ଚାରୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୨୮ ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ।
cheteshwar-pujara | net worth