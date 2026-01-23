ରାୟପୁର: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୫ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ବିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଆଜି ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଅତିଥି ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। କ୍ବିୱି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଭାରତକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୦୯ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଛି।
ୱିକେଟ୍ ଖୋଜୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେଭନ୍ କନୱେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏକ ବଡ଼ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କନୱେ ୯ ବଲ୍ରେ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବଲ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।
କୁଲଦୀପଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଫିଲିପ୍ସ ଆଉଟ୍
ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ନବମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଫିଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗ୍ୟାପ୍ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରେ କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଏକ ଧୀର ଡେଲିଭରି ସହିତ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଫିଲିପ୍ସ ୧୩ ବଲ୍ରେ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Taekwondo: ଟାଏକୋଣ୍ଡୋ ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍: ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ୧୯ ପଦକ
ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଚୌକା ମାରିବା ପରେ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଏକ ଛକା ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତା ପାଇ ନଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାଉଣ୍ଡରି ଲାଇନରେ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ମିଚେଲ ୧୧ ବଲ୍ରୁ ୧୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୨୫ ରନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୧୩ତମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ରାଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସଟ୍କୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ରାଚିନ ୨୬ ବଲ୍ରେ ୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Gajapati: ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ!