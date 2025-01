ସିଡନୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧-୨ରେ ପଛରେ ରହିଛି। ସିଡନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କିଏ କରିବ, ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି। କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ପିଚ୍ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି।

Going by a particular visual , gill to lead 🇮🇳 in Sydney test ? So India already looking ahead to the next WTC cycle .This will be interesting . #BorderGavaskarTrophy