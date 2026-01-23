ଭୁବନେଶ୍ବର: କିଟ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା-ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରଣଜୀ ମୁକାବିଲାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ୧୪ ୱିକେଟ୍‌ ପତନ ଘଟିଛି। ଭ୍ରମଣକାରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ୨୮୬ ରନ୍‌ ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର ୧୪୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ସ୍କୋର୍‌ ୨୮୧/୭ରୁ ‌ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ୩ ଓଭର ଖେଳି ଏଥିରେ ୫ ରନ୍‌ ଯୋଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇଥିଲା। ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ (୨) ଓ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି (୧) ଏହି ୩ ୱିକେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିନେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ବିତୀୟ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ସ୍ବସ୍ତିକ ସାମଲ (୧)ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ସୋନୁ ଯାଦବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲ୍‌ ୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି (୧୨), ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର (୦) ଓ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ (୧)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍‌ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଦେଇଥିଲେ। ୧୧ତମ ଓଭରରେ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର (୬)ଙ୍କୁ ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂହ ଆଉଟ୍‌ କରିଦେବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ୨୧/୫ରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ରାଜେଶ ଧୂପର (୮) ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍‌ କରି ପରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ୨୨ ରନ୍‌ର ଭାଗୀଦାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଧୂପରଙ୍କ ଆଉଟ୍‌ ପରେ ଅନିଲ ଓ ସମ୍ବିତ ପାଳି ସମ୍ବାଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ୍‌ରେ ୫୭ ରନ୍‌ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର୍‌ ୧୦୦ ଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ବିତ (୩୬) ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍‌ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ (୧୫)ଙ୍କ ସହ ୩୨ ରନ୍‌ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଅନିଲ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହ ଅନିଲ ଶେ‌ଷ ୱିକେଟ୍‌ ଭାବେ ୫୬ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଆଉଟ୍‌ କରି ୫ ୱିକେଟ୍‌ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟମ୍ପ୍ସ‌ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୨୬ ରନ୍‌ କରିଛି। ନାରାୟଣ ଜଗଦୀଶନ (୪)ଙ୍କୁ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଆଉଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀଶ ଏସ୍‌ଆର୍‌ (୧୨*) ଓ ପି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ (୭*) ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ୧୬୪ ରନ୍‌ରେ ଆଗରେ ରହିଛି।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର: ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଥମ ପାଳି: ୮୬ ଓଭରରେ ୨୮୬ (ପ୍ରଦୋଷ ରଂଜନ ପଲ୍-୭୮, ସି ଆନ୍ଦ୍ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ-୫୬, ଏସ୍‌ଆର୍‌ ଅତୀଶ-୫୦, ନିଧୀଶ ରାଜଗୋପାଳ-୫୪, ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ-୩/୩୭, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି-୩/୫୧)। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ପାଳି: ୫୧.୨ ଓଭରରେ ୧୪୮ (ଅନିଲ ପରିଡ଼ା-୫୬, ସମ୍ବିତ ବରାଳ-୩୬, ସୋନୁ ଯାଦବ-୫/୩୦, ତ୍ରିଲୋକ ନାଗ-୨/୩୬, ପି ବଦ୍ୟୁତ୍-୨/୧୨)। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳି: ୧୭ ଓଭରରେ ୨୬/୧ (ଅତୀଶ ଏସ୍‌ଆର୍‌-୧୨*, ପି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-୭*, ସମ୍ବିତ ବରାଳ-୧/୩)

