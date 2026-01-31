ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଦୁବାଇ: ଓଡ଼ିଶା କପ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜମାନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା କପ୍ ୨୦୨୫ର ୧୨ତମ ସଂସ୍କରଣର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି | ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟ କ୍ରିକେଟ୍, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏକତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାରିଅର୍ସ ଓ ଉତ୍କଳ ରାଇଜିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପରିବାର ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହଭରା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ରାଇଜିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ କଳିଙ୍ଗ ୱାରିଅର୍ସଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୨୭ ରନ୍ରେ ୧୦ ଉଇକେଟ୍ ହାରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାରିଅର୍ସ ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୯ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ଲାଇ ୪ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୬ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉଇକେଟ୍ ନେଇଥିବାରୁ ‘ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ବାହାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା କପ୍ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତ୍ ସମାଗମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଓ ଏହା କିପରି କ୍ରୀଡାମନୋଭାବ, ସଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଓ ସମୁଦାୟୀକ ଏକତାର ମଞ୍ଚ ହୋଇଉଠିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କପ୍ରେ ଯୁଏଇର ସମସ୍ତ ଏମିରେଟ୍ରୁ ୧୮ଟି ଦଳର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କରଣ ହେବାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ପର୍ବ ପରି ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ଏହି ବିଶାଳ ଆୟୋଜନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କପ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଓ କୋର୍ ଟିମ୍ର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ | ଏହି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରଜତ ରଥ, ସମ୍ଭ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ କୋର୍ ସଦସ୍ୟ ଅବନୀକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଜେନା, ଇମଦାଦ ମହମ୍ମଦ, ଦେବ ମିଶ୍ର, ଅମୃତେନ୍ ଚାଟର୍ଜୀ, ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସୁଜିତ ଖଟୁଆ, ଆଶିଷ ନାୟକ, ଅଜିତ ପାତ୍ର, ଦୁର୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ |