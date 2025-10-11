ଭୁବନେଶ୍ବର : ବେଦାନ୍ତ ସହାୟତାରେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ "ସାମଗ୍ରିକ ଚାମ୍ପିଅନ" ଉପାଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋଟ ୮ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।
ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସଂରଚିତ ତାଲିମ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।

ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ। ଆମର ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ଲୁକ୍କାୟିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେଇ ଠିଆ କରିବ। 