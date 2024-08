କୋଲକାତା: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜିକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ କମ୍ ରହିଛି ଏହା ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଟିକେଟ ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ବିକ୍ରି ହେବ।

ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବହୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୫୦ ପିକେଆର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମାତ୍ର ୧୫ ଟଙ୍କା।

PCB announces ticket prices for Bangladesh Tests



Tickets will be available at a low price of PKR 50; Hospitality boxes tickets will be available at PKR 250,000 pic.twitter.com/cebMvntSyK