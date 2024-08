ଇସଲାମାବାଦ: ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ନଦୀମ ଅର୍ଶଦ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ । ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ଦ୍ୱତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୯୨.୯୭ର ଥ୍ରୋ ମାରି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଥୋରକିଲ୍ଡସେନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରିୟାସଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୨୦୦୮ ବେଜିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ୯୦.୫୭ ମିଟରର ଥ୍ରୋ ମାରିଥିଲେ । ସେହିପରି ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ୯୨.୯୭ ମିଟରର ଥ୍ରୋ ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର ସୁନା ପୁଅ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏହି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ନଦୀମ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଉପହାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ-ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଲି ଶେଖାନୀ, ନଦୀମଙ୍କୁ ଅଲଟୋ କାର୍ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତରେ ଅଲି ଶେଖାନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଡି ବା ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଦେବା କଥା। ଏଭଳି ଅଲଟୋ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରାଯାଉଛି।

Update: Pakistani-American businessman Ali Sheikhani has announced a brand new Suzuki Alto car for Arshad Nadeem for winning Gold medal in Paris Olympics. Well deserved 🇵🇰♥️♥️♥️#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/ByTaxWUbnn

— Farid Khan (@_FaridKhan) August 12, 2024