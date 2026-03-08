ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍-୨୦୨୬ରେ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସର ଅନେକ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଭାରତ ତିନି ଥର କପ୍ ଜିତିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହେବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର କପ୍ ଜିତିବା ଏକମାତ୍ର ଦଳ। ଏହା ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରତିଭା ପୁଲର ଏକ ଚିହ୍ନ। ଏହି ସାମୂହିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖୁ। ମୁଁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କହିଚନ୍ତି, ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଜୟ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି।
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍-୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫୬ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୯ ରନ୍ କରିପାରିଛି। ଫଳରେ ଅତିଥି ଦଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୯୬ ରନ୍ରେ ହାରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୬ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୨ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଭଲ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ପାରି ନଥିଲେ।