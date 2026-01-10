କ୍ବାଲାଲୁମ୍ପୁର: ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ପି.ଭି.ସିନ୍ଧୁ ମାଲେସିଆ ଓପନ ସୁପର ୧୦୦୦ର ମହିଳା ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଚୀନ ଖେଳାଳି ତଥା ବିଶ୍ବ ନଂ୨ ଓ୍ବାଙ୍ଗ ଝିୟିଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ ହାରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଓ୍ବାଙ୍ଗ ଝିୟିଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ
ଦୁଇଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ସିନ୍ଧୁ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଓ୍ବାଙ୍ଗ ଝିୟିଙ୍କ ଠାରୁ ୧୬-୨୧, ୧୫-୨୧ ସେଟରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗେମରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ବି ଝିୟିଙ୍କ ସାମନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ମ୍ୟାଚର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷଣରେ ସେ ତ୍ରୁଟି କରିବା ପରେ ଝିୟି ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ବିତୀୟ ଗେମରେ ସିନ୍ଧୁ ୧୧-୬ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ବି ଚୀନ ଖେଳାଳି ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ଗେମକୁ ୧୫-୨୧ରେ ଜିତିବା ସହ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିନେଇଥିଲେ।
ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ସିନ୍ଧୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ । ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ବେଶ କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଫେରିଥିଲେ ବି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରାଜୟ ସହ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଓ ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟି ପ୍ରି-କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ହାରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Restaurant Staff Caught Spitting On Roti: ଛେପ ପକାଇ ରୁଟି ସେକିଲେ ରୋଷେୟା, ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ