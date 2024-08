କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିବ।

ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଟ୍ରଫି କେଏସ୍‌ସିଏ ଟି-୨୦ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ବଡ ପୁଅ ସମିତ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ନିଲାମରେ କିଣାଯାଇଛି। ମୈସୁର ୱାରିୟର୍ସ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି।

ସମିତ ଦ୍ରାବିଡ ଜଣେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ସମିତ ଦ୍ରାବିଡ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୁଚ ବିହାରା ଟ୍ରଫିକୁ କବଜା କରି ନେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

Samit Dravid, Rahul Dravid’s son, at Jammu while playing for Karnataka in Cooch Behar Trophy (U19) against J&K. He made 98 runs in Karnataka’s easy win.



📹: MCC Sports pic.twitter.com/t7EQSro023