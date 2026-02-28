ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ଓ୍ବାଙ୍ଖଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ତଥା ଭାଷ୍ୟକାର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। ଏହି ଲେବଲ୍-୧ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରେସ୍ବକ୍ସ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଏମସିଏ) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ତିନୋଟି ଫାଟକକୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସରଦେଶାଇ, ଏକନାଥ ସୋଲ୍କର ଓ ଡାଏନା ଏଦୁଲଜୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଏମସିଏ ସଭାପତି ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଓ ସହର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଆମର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ନାମିତ କରିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି, ଅଧିନାୟକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଭାବେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ପାଇଁ ୮୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ଓ ୧୫୦ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ।