ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁ(ଆରସିବି) ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଘୋଷଣା କଲା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ। ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବିର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦଳ ନିଜ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ସିଜିନ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଆରସିବି। ଏବିଷୟରେ ଦଳ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଆରସିବି ସହିତ ଥିବା ପଟିଦାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ୮ମ ଅଧିନାୟକ ହେବେ।

