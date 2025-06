#WATCH | Karnataka | Earlier visuals from BGS Ground in Bengaluru after Royal Challengers Bengaluru registered victory in the finals of #IPL2025 . pic.twitter.com/VhhwHkf4bl

ରାତି ସାଢେ ୧୧ଟା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ । ଆତସବାଜିରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ । ଟିମ୍ ଆରସିବି ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆକାଶରେ ଆସିଥିଲା ଅଦିନିଆ ଦୀପାବଳି । ପୂରା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆରସିବିର ବିଜୟରେ ଖୁସି ମନାଇଥିଲା । କାରଣ ଏ ବିଜୟ ଏମିତି ସେମିତି ବିଜୟ ନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ବିଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ତେଣୁ ବିଜୟକୁ ମନ ଭରି ମନାଇବାକୁ ନା ଖେଳାଳି ନା କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟ ନା ପ୍ରଶଂସକ ନା ବି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁବାସୀ କେହି ବି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଳିବାକୁ ହାତ ଛଡା କରି ନାହାନ୍ତି ।

Unreal and unbelievable night in Bangalore. It’s whole city erupting in joy in unison. Love for RCB is unmatched. Congratulations #RCB. ❤️🥳 #RCBvsPBKS #Kohli pic.twitter.com/9hJlwl2Agh