ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ(ଏଲଏସଜି)ର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ (ଆଇପିଏଲ୍)-୨୦୨୫ ପାଇଁ ମେଗା ନିଲାମୀ ଗତବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍‌ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ(ଏଲଏସଜି) ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏବେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରିଛି ଏଲଏସଜି।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ରୁ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ଘୋ‌ଷଣା କରିଛି ଏଲଏସଜି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମାଲିକ ସଞ୍ଜିବ ଗୋଏଙ୍କା ଏହି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯାହା ବି ରଣନୀତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତାହା ଋଷଭଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କରାଯାଇଥିଲା।'

