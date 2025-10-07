ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜି ଖେଳା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି।
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ପନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ଋଷଭଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ବୁଲାବୁଲି କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଓଜନ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।