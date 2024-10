ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସ୍ବଭାବ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ଏବେ ରୋହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରତି ନେଇ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପ‌ାଇଁ କ୍ରିକେଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।

Captain Rohit Sharma spotted in Mumbai streets today. Then he met a cute fangirl whose birthday it was and Rohit wished her happy birthday.🥹❤️



Look at her happiness what a wonderful birthday for her.🥹❤️ Thank you boss @ImRo45 🐐🙇🏼‍♂️ pic.twitter.com/OBWzQWFfSk