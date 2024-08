କୋଲକାତା: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଠାରୁ ଏକ ମାସ ବିରତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଦୁଲିପ୍ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ବଡ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ।

ବାସ୍ତବରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଦୁଲିପ୍ ଟ୍ରଫି ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶୁବମାନ ଗିଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ବାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦୁଲିପ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି।

ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆସନ୍ତା ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ୧୦ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ବି, ଇଣ୍ଡିଆ ସି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଡି ଆଦି ଚାରିଟି ଦଳକୁ ଚୟନ କରିବେ।