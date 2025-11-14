କୋଲକାତା : ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା(India vs South Africa) ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍  ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଶ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ । ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଚାରି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରିଷଭ ପନ୍ତ (ଉଇକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ୱାଇଆନ୍ ମୁଲଡର, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ, କାଇଲ୍ ଭେରେନ୍ (ଉଇକେଟକିପର), ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ ବୋଶ୍, କେଶବ ମହାରାଜ।