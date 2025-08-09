ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ସଂଜୁ ସାମ୍ସନ୍ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ସେ ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜ୍ମେଣ୍ଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସାମସନ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ୨୦୨୫ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ବି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ମନୋଜ ବଦାଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଂଜୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଲାମକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେବେ। ଟ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖେଳାଳି ଅଦଳବଦଳ କିମ୍ବା ନଗଦ ଅର୍ଥ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ।
ସଂଜୁ ୨୦୧୩ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଆର୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାର୍ ଡେଭିଲ୍ସ ସହ ୨ ବର୍ଷ ବିତାଇ ୨୦୧୮ରେ ଫେରିଥିଲେ। ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨ରେ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେହିବର୍ଷ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ବିଜେତା ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଓ ୟୁଝବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ଦଳ ୨୦୨୫ ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଆର୍ କିନ୍ତୁ ରଖିଥିବା ୬ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଜୁ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୧୮ କୋଟିରେ ରଖିଥିଲା ଆର୍ଆର୍। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆର୍ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ୨/୩ ମାସ ସମୟ ରହିଛି।