ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋଏବ ମାଲିକ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ସାନା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋଏବ ଏବଂ ସାନା ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହୋଇ ଛାଡପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି। ସୋଏବ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ, ସୋଏବ ଓ ସାନା କରାଚୀରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୋଏବଙ୍କ ବିବାହ ସେତେବେଳେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ସୋଏବ ଏବଂ ସାନା ଡେଟ କରୁଥିଲେ। ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରର ଗୁଜବ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ।
ଶୋଏବ ମଲିକ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଆୟେଶା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଛାଡପତ୍ର ପରେ, ସୋଏବ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଏବ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ୧୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସାନା ଜାଭେଦ ସୋଏବଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦର ଗୁଜବ ଏବେରୁ ଜୋର ଧରିଛି।