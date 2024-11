ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଖେଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ | ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ | ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୌତମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସି ନାହିଁ |

Just watched Gambhir in the press conference.

May be wise for @BCCI to keep him away from such duties, let him work behind the scenes. He does not have the right demeanour nor the words when interacting with them. Rohit & Agarkar, much better guys to front up for the media.