ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବ‌ା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ସେ ଆଉ କିଙ୍ଗ ନୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା କୋଚ୍ ସାଇମନ୍ କଟିଚ୍।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ମାତ୍ରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ବସିଥିବା ସାଇମନ୍ କଟିଚ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିରାଟ ଆଉ ରାଜା ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ରାଜା।

🗣️ "Starc has the big fish and that is disastrous for India." - @tommorris32



🗣️ "The king is dead. He trudges off." - Simon Katich



Virat Kohli throws his wicket away right before lunch 🤯#AUSvIND 🏏 | @NufarmAustralia pic.twitter.com/Rmsz1f2NHa