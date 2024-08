ହାରାରେ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଦଳ ଜିତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଜିତେ, ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଖୁସି ସମୟରେ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁ ଅମ୍ପାୟାର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସୋଗୋ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏବଂ ରେନ୍‌ବୋ-୧ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୪୫-୪୫ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ସୋଗୋ ରେଞ୍ଜର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୪.୧ ଓଭରରେ ୨୨୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ରେନବୋ-୧ ଦଳ ୪୪.୫ ଓଭରରେ ୨୨୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲରେ ଚାରି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

The 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 dishes out sissling hot action! 🙌🏻



Rainbow wanted 4 runs off the last ball against SOGO Rangers 🎥#NPL2024 pic.twitter.com/oj0bwT1X4Q