ମୁମ୍ବାଇ: ଚଳିତ ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଗୁରୁବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍କୁ ୫୩ ରନ୍ (ଡିଏଲ୍ଏସ୍)ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବର୍ଷାବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୩୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ଷା କାରଣରୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ୪୪ ଓଭରରୁ ୩୨୫ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ ଦଳ କିନ୍ତୁ ୨୭୧/୮ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୩.୨ ଓଭରରେ ୨୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା ନିଜ ୧୪ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତୀକା ନିଜ ଦ୍ବିତୀୟ ତିନିଅଙ୍କ ସ୍କୋର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତୀକା (୧୩୪ ବଲ୍ରୁ ୧୨୨ ରନ୍, ୧୩ ଚୌକା, ୨ ଛକା) ନିଜ ବିଶ୍ବକପ୍ ଶତକ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା (୯୫ ବଲ୍ରୁ ୧୦୯ ରନ୍, ୧୦ ଚୌକା, ୪ ଛକା) କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ୩ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଆଉ ଏକ ଭାରତୀୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୭ ଓ ୨୦୨୨ ସଂସ୍କରଣ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସ୍ମୃତି ଓ ପ୍ରତୀକାଙ୍କ ଦ୍ବିଶତକ ଭାଗୀଦାର ପରେ ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ବେଜ୍ (୫୫ ବଲ୍ରୁ ୭୬* ରନ୍, ୧୧ ଚୌକା)ଙ୍କ ପାଳି କାରଣରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୩୪୦ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବିଶ୍ବକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ସ୍କୋର୍କୁ ୪୯ ଓଭରରେ କରିଥିଲା। ମନ୍ଧାନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ (୧୫)ଙ୍କ ରେକର୍ଡଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟକୁ ମିଶାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଲାନିଙ୍ଗ୍ (୧୭ ଶତକ)ଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର୍: ଭାରତ ୪୯ ଓଭରରେ ୩୪୦/୩ (ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ-୧୨୨, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା-୧୦୯, ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ବେଜ୍-୭୬*)। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ୪୪ ଓଭରରେ ୨୭୧/୮ (ବ୍ରୁକ୍ ହଲିଡେ-୮୧, ଇସାବେଲା ଗେଜ୍-୬୦*, ରେଣୁକା ସିଂହ-୨/୨୫, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼-୨/୪୮, ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ-୧/୧୯, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା-୧/୫୭, ଶ୍ରୀଚରଣୀ-୧/୫୮, ସ୍ନେହ ରାଣା-୧/୬୦)।