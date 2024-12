ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ୟାରିୟରର ୩୪ତମ ଶତପ ସ୍କୋର କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରର ୧୧୪ତମ ଟେଷ୍ଟ୍‌ରେ ନିଜର ୩୪ତମ ଶତକ ହାସଲ କରି ସ୍ମିଥ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୩୪ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ୩୪ତମ ଶତକକୁ ୧୬୭ ବଲରେ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ୍‌ରେ ସେ ୧୪୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।



ସ୍ମିଥ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ମିଥ୍ ୪୩ତମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୁଟ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୧୦ ଶତକ ପାଇଁ ୫୫ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ସାର୍ ଗାରଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସ, ସାର୍ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମିଳିତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ସ୍ମିଥ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ୧୦ ଶତକ ସ୍କୋର୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍ମିଥ୍‌ଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ରମରେ ଅଧିକ ଶତକ ସ୍କୋର୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି।

Steve Smith Test hundred, number 34!



He brings it up in style too 🙌#AUSvIND pic.twitter.com/jRjwC6bdIZ