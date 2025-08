ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନିଙ୍ଗଟନ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମେରେ ଦେଶ କି ଧରତୀ ସୋନା ଉଗଲେ, ଉଗଲେ ହିରେ ମୋତି.. ମେରେ ଦେଶ କି ଧରତୀ... ଗୀତ ଗାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।

ଓଭାଲରେ ଭାରତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ଗାଭାସ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ ମେରେ ଦେଶ କି ଧରତୀ ସୋନା ଉଗଲେ, ଉଗଲେ ହିରେ ମୋତି.. ମେରେ ଦେଶ କି ଧରତୀ... ଗୀତ ଗା୍ଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ।

ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିରାଜ ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ... ଲକି ଜ୍ୟାକେଟ୍.. "ଲକି ଜ୍ୟାକେଟ୍!"

