ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି) ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ଶିଖର ଧାୱନ ଏବଂ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରସାରିଛି ଇଡି। ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ଉପରେ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBET(୧ଏକ୍ସବେଟ୍)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର।
ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇଡି ୧ଏକ୍ସବେଟ୍, ଫୋର୍ପ୍ଲେ, ଲୋଟସ୬୫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟି, କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରମାନେ ଏବେ ଇଡି ନଜରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମାନ ମାମଲାରେ ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ୍-ମେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମନ ଜାରି କରିସାରିଛି।
ଭାରତରେ ୨୨କୋଟି ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୧କୋଟି ଲୋକ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଟିଂ ଲଗାନ୍ତି। ୨୦୨୫ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୧.୬ ବିଲିୟନ ଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ବିଲିୟନ ଡଲାର (୮.୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି) ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩୦% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ଜୁଆ ନିଶା ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଭାରତରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆରେ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପିଆଇଏଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୧୦୨୩ଜଣ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଖେଳି ହାରିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।