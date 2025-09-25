ଦୁବାଇ : ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହାଣ୍ଡସେକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି ବିବାଦୀୟ ହାବଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିସିସିଆଇ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି (୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଏକ ଶୁଣାଣିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଇସିସି ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଫରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ମିଳିପାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆଇସିସି ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଫରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ମିଳିପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ରେଫରିଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।