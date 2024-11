ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ବିସିସିଆଇ | ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ୨ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି | 'ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ' ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ କହିସାରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଜରୁରୀ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ।

