ଅହମଦାବାଦ: ଚଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ନିଜର ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩ଟି ଯାକ ଜିତି ସୁପର-୮ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ଦଳ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍‌-ଏ’ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ସୁପର-୮ ଖେଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ବୁଧବାର ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପୂରା ଶକ୍ତି ସହ ଓହ୍ଲାଇବ। କଲମ୍ବୋରେ ଚୀରପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇଭୋଲ୍‌ଟେଜ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅହମଦାବାଦରେ ସୋମବାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷରେ ଦୂର୍ବଳ ଦଳ ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୋଟରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ହାଲ୍‌କା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି।

ଗତ ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୯ ରନ୍‌ଠୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର୍‌ କରିନି। ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍‌ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାରତ। ଅହମଦାବାଦ ପିଚ୍‌ ବି ସହାୟତା ଦେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବ ଗତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪ ଥର ସ୍କୋର୍‌ ୨୧୦ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତର ଯୁବ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର୍‌ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରନ୍‌ କରି ସୁପର-୮ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ଈଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ ପୂର୍ବପରି ଚାଲିବ ତେବେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍‌ କରିପାରିବ। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳିଥିବା ଏକାଦଶରୁ ଭାରତ କେବଳ କୁଲଦୀବ ଯାଦବଙ୍କୁ ବାଦ୍‌ ଦେଇ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରେ। ତାରକା ଦ୍ରୁତବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବନି ବୋଲି ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୀତାଂଶୁ କୋଟାକ୍‌ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ଏହି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ କେବଳ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ କିଛି ଓଲଟପାଲଟ କରିବା ଆଶାରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଈଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍‌ରକ୍ଷକ), ତିଳକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।‌

ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍‌ସ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ: ମାଇକେଲ ଲେଭିଟ, ମ୍ୟାତ୍ସ ଓ’ଡଡ୍‌, ବାସ୍‌ ଡି’ଲିଡ୍‌, କଲିନ ଆକରମାନ, ସ୍କଟ୍‌ ଏଡୱାର୍ଡ୍ସ (ଅଧିନାୟକ, ୱିକେଟ୍‌ରକ୍ଷକ), ଜାକ୍‌ ଲାୟନ-କାଚେଟ୍‌, ଲଗାନ ଭାନ୍‌ ବିକ୍‌, ଅର୍ଯ୍ୟନ ଦତ୍ତ, ରୋଲଫ୍‌ ଭାନ୍‌ ଡର୍‌ ମରୱି, କାଇଲ କ୍ଲେନ୍‌/ଫ୍ରେଡ୍‌ କ୍ଲସେଁ, ପଲ୍‌ ଭାନ୍‌ ମିକେରେନ୍‌।