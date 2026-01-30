କଲମ୍ବୋ: ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏଥର ପୁରୁଷ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିବାଦରେ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ବକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶ କହିବା ପରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରି ବିଶ୍ବକପ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ।
କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ
କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦ ସଂପର୍କରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ବୋର୍ଡ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ବୋର୍ଡ଼ର ସଚିବ ବାନ୍ଦୁରା ଦିସାନାୟକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲମ୍ବୋ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କାରଣ ଏହା ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏସମସ୍ତ ଦେଶ ଆମର ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାକୁ ଚାହୁୁଥିଲୁ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ବିଶ୍ବକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଫାଇନାଲକୁ ଯାଏ ତେବେ ଫାଇନାଲ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Virat Kohli Instagram ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାଟ୍ କୋହଲିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ୍