ରାଜକୋଟ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜକୋଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ସିରିଜର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟସ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

🚨 Toss Update from Rajkot 🚨#TeamIndia have elected to bowl against England in the 3⃣rd #INDvENG T20I.



