ମୁମ୍ବାଇ : ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଯାଇଛି ନୂଆ ଜର୍ସି ସ୍ପନସର । ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ଜର୍ସି ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୨୧ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୧ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ 'ଡ୍ରିମ-୧୧' ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପରେ, ଏହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ନୂଆ ସ୍ପନସର ଖୋଜୁଥିଲା ।
ହରିଆଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ପରିଚାଳିତ ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏହା କାନଭା ଏବଂ ଜେକେ ସିମେଣ୍ଟ୍ସ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୪୪ କୋଟି ଏବଂ ୪୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଲାମ ଡାକିଥିଲେ ।