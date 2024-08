କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟରେ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି।

ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏକାଦଶର କ୍ରିକେଟର ନିଜର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ନିଜେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଏହି କ୍ରିକେଟର ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଏହି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜିତେଶ ଶର୍ମା। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଶାଲାକା ମକେଶ୍ୱର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସହିତ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଗଳ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଛିଛୁ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହର ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଏଥି ସହିତ ଶାଲାକା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଗେଜମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

୧୧ ମଇ ୨୦୨୪ରେ ଶାଲାକା ମକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏକାଦଶର ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଫଟୋ ସହିତ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପ୍ରଶଂସକ ଝିଅର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ହୃଦୟ ଇମୋଜି ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାଲାକା ନିଜକୁ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

Congratulations to Jitesh Sharma on his engagement! 💍



Wishing all the best to the beautiful couple.#JiteshSharma pic.twitter.com/ZDmKdxPxTM