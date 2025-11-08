ଦୁବାଇ : ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅବସାନ ହେବାର ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି । ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଉଭୟ ଅନୌପଚାରିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Kathmandu Airport : ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ଅଚଳାବସ୍ଥା
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତକୁ ଆସିନି ଟ୍ରଫି
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଟି୨୦ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି)ର ସଭାପତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯେତେବେଳେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ନକଭିଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରଫିଟି ଏସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନକଭି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଟ୍ରଫି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଦେବେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : India Vs Australia : ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଦ୍ଦ ହେଲା ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୫ମ ଟି-୨୦, ଭାରତ ୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ବିଜୟୀ