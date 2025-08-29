ଦେବାଶିଷ ସୁନ୍ଦରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପରିଚାଳନାର ପରିସୀମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ଆଜିର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଲାଗି କ୍ରୀଡ଼ା ଔଷଧ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭୂମିକା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ସ୍ବଳ୍ପ ପରିଚିତ ଦୁନିଆର ସଫଳ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ ଶତପଥୀ। ବାରିପଦା ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମଲେନ୍ଦୁ ବିକାଶ ଶତପଥୀ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ୨୦୧୬ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବେଳେ ୨୦୨୦ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ଦାୟିତ୍ବ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସିଧାସଳଖ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ତାଙ୍କୁ।
କେବଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ନୁହେଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ୟୁରୋପୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା,ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏଏଫ୍ସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍, ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଔଷଧ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପକରଣ ଉଦ୍ଭାବକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ସେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯତ୍ନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ମାନବିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ। ଡାକ୍ତରୀପାଠରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ଫିଜିଓଲୋଜିରେ ଏମ୍ଡି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଏଫ୍ଏସ୍ଇମ୍ କଲେଜ, ଫିଫା ଏବଂ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ସଂଘରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। କିମ୍ସରେ ଶାରୀରିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ବହୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଂପ୍ରତି ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆହତ ନିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିକାଶ ସଂପର୍କିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ପିଏଚ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି। କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବ୍ୟାୟାମ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରିଷଦ ସହ ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ା ଔଷଧ, ଫିଟନେସ୍ ତଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ଆଥିଲେଟ୍’ ଜରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ମିତା ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସଂପ୍ରତି ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଗତ ୧୫ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଆସିଥିବା ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଏହି ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଡାକ୍ତର, କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଫେସର୍ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଗଗନେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଶୁକ୍ରବାର ‘ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ’ ଅବସରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେବା ସମ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଧାବକ ଅନିମେଷ କୁଜୁର, ହ୍ବିଲଚେୟାର ଫେନସର୍ ରଖାଲ କୁମାର ସେଠୀ, ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁଷମା ନନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ।